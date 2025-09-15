１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が１５日、愛知・バンテリンドームナゴヤで全国アリーナライブツアー「２０２５ ＩＮＩ ＬＩＶＥ 【ＸＱＵＡＲＥ ＭＡＳＴＥＲＰＩＥＣＥ】」（５都市６会場、全１８公演）を打ち上げた。

ゴンドラに乗った１１人がステージに降り立ってツアーファイナルが開幕すると、アメフト風のメッシュユニホームに身を包んだＭＩＮＩ（＝ファンの呼称）はライトスティックを振りながら大絶叫。「ＷＭＤＡ」「ＬＯＵＤ」「ＳＰＥＣＴＲＡ」「ＢＯＭＢＡＲＤＡ」と駆け抜けた。

グループとして２度目の単独ドーム公演で、メドレー、アンコールを含め３５曲（終演後サプライズの「Ｗｈａｔ Ａ Ｎｉｇｈｔ」リプライズは含まず）を披露。１１人そろってのパフォーマンスはもちろん、ドーム公演用として特別に４つのグループ内ユニットも組まれた。

「尾崎匠海・佐野雄大」は「ＹＯＵ ＩＮ」でナイトガウンを羽織って登場。カワイく「せ〜の、ＭＩＮＩ〜、大好きやで〜」と声をそろえた。「木村柾哉（キーボード）・後藤威尊（ベース）・高塚大夢（ギター）・田島将吾（ドラムス）」は４ピースバンドとして「ＡＭＡＺＥ ＭＥ」をプレーした。地元・名古屋市出身の木村が「名古屋、ただいま〜」とコールすると、ＭＩＮＩは「おかえり〜」とレスポンス。「こんなでっかいステージで帰って来られて、めちゃくちゃうれしいで〜す！」と万感の思いを込めた。

「池粼理人・許豊凡・松田迅」は「Ｂｕｓｔｅｒｚ」で、まず池粼と許が初代シボレー・カマロＳＳコンバーチブルに乗って登場。ドームのファウルグラウンド付近をパレードした。そしてメインステージで松田と合流。３人でクールなダンスとボーカルを披露した。池粼は「迅くんが急きょ移籍してきた。最初は“ＹＯＵ ＩＮ チーム”にいたんです」と内幕を打ち明けた。

「西洸人・藤牧京介」の「西牧コンビ」は胸に「西牧」と描かれたそろいのスカジャンでバイクをブンブン。「Ｄｉｒｔｙ Ｓｈｏｅｓ Ｓｗａｇ」でＭＩＮＩのハートを打ち抜いた。

バンテリンドームではＩＮＩとして初めてのムービング（可動）ステージ演出を採用。「Ｐｏｔｉｏｎ」でメンバーが乗った透明の舞台がドームの外野付近から本塁付近に移動すると「Ｐａｒｔｙ Ｇｏｅｓ Ｏｎ」でオープントップバスのような動くステージに乗り換えた。

６月リリースの３ｒｄアルバム「ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ」から「Ｎｏｎ―Ｓｔｏｐ」「Ｂｕｌｌｓｅｙｅ」「Ｗｈａｔ Ａ Ｎｉｇｈｔ」をライブ初披露。アンコールでは許が「最終日なので、ここにいる皆さんに一足先に披露したいと思います」と、１０月３１日公開のドキュメンタリー映画「ＩＮＩ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ『Ｉ Ｎｅｅｄ Ｉ』」主題歌のバラード「君がいたから」（１５日深夜０時配信開始）も初パフォーマンスした。池粼は「俺のラップパートは雄大が書いてくれた。雄大の手を握りながら歌ってたら、雄大が号泣してた」と涙をぬぐう佐野に感謝した。

５月６日に福岡でスタートし、全１８公演、計２６万人（主催者発表）を動員したツアーもフィナーレ。満面の笑みでＭＩＮＩとの記念撮影を終え、頭を下げた。

松田「ＭＩＮＩ〜！ 素敵な景色ありがとう」

許「僕、今の人生すごく幸せです」

高塚「ＭＩＮＩの皆さんが生きがいです」

後藤「ちょっと待ってな…。（涙をこらえて）真っ白になるわ」

藤牧「最高な仲間たちとＭＩＮＩのみんなに支えられて幸せです」

田島「５大ドーム目指していきたいなと思います！」

尾崎「頑張って良かったと思った。また皆さんと会えるように歌い続けます」

池粼「僕も…雄大の手を握りながらやっぱ…（ウソ泣き）」

佐野「皆さん、あしたからも頑張れそうですか？（イエ〜！）良かったです」

西「改めて僕たちは幸せ者。これからも一緒にいてくれますか？」

木村「ＭＩＮＩのこと全部知ってるつもり。会いに来てくれてありがとう」