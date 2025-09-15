米津玄師×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』MVが公開 物語と深くリンクしたフルアニメーション映像
シンガー・ソングライター米津玄師の新曲「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）が15日にデジタルリリースされ、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像を使用したミュージックビデオ（MV）が、米津の公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】米津玄師×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のMV
「IRIS OUT」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の主題歌。公開まで後4日に迫るなか、期待をさらに高める「米津玄師」×『チェンソーマン』のコラボレーションがMVでも実現した。
MVでは、主人公デンジに突然訪れた青春のひと時と、激しい戦いの物語を描いた本編の見どころが楽曲に合わせてテンポよく描写され、映画の物語と深くリンクしたフルアニメーション映像となっている。
『チェンソーマン』は、シリーズ累計発行部数 3000万部を突破した、「少年ジャンプ+」（集英社）の人気漫画（原作・藤本タツキ）のアニメ化。劇場版では、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、エピソード“レゼ篇”を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションと共に描かれる。
