甲子園歴史館、FRUITS ZIPPERについて投稿して反響「常設展示となります」→「見に行きたすぎる」
甲子園歴史館（兵庫県西宮市）が15日、公式Xを通じて、FRUITS ZIPPERに関して投稿し、話題を集めた。
【写真】FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌のサインボール＆虎ユニ姿
メンバー・鎮西寿々歌が、阪神甲子園球場で11日、ファーストピッチセレモニーを務めた。
甲子園歴史館は「9/11（木）にファーストピッチを務められた、#FRUITSZIPPER の#鎮西寿々歌 さんのサインボール展示を開始いたしました」と、写真つきで紹介。常設展示となりますのでぜひご覧ください」と呼びかけた。
ファンからは「見に行きたすぎる」「近いから観に行ける！」など、多数の声が寄せられている。
