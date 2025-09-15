オイシックス新潟アルビレックスＢＣに加入し２年目のイースタン・リーグ閉幕を迎えようとしている能登嵩都投手。



９月１２日には、ロッテ戦に先発登板し、５回２失点。８月２日の楽天戦以来の約１か月ぶりの５回を超える投球も、勝ち星をつかみ、オイシックスを２連勝に導いた。



これで１１勝。次点が８勝の巨人・園田純規ら３投手（９月１４日時点）になるため、圧倒的な数字を残していることがわかる。





この能登が、驚異の投手主要４タイトル獲得、達成目前に迫っている。まずは、勝利数。上記の通り、次点に３勝差を付けている。勝率の７割８分６厘は、驚異の数字。８割近くに迫り、トップを記録。そして、防御率。能登の２．６４も、リーグトップ。同じくオイシックスの牧野憲伸が、２．８６で２位につけている。最後に、奪三振数。同じ腕の振りから投げられる緩急を織り交ぜた投球で、８９個の三振を奪っている。こちらもそれに続くのは、牧野憲伸。８２個の奪三振。２軍・イースタンリーグは、９月末に閉幕。１０月２３日に予定されている２０２５年プロ野球ドラフト会議にも目が離せない。（※個人成績は、９月１４日時点のＮＰＢイースタンリーグより／画像提供：オイシックス新潟アルビBC）