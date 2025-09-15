¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô»á¤Ë3¤Ä¤Î¶¯¤ß¡Ä¾®Àô»á¤Ï¡©¡¡¹ð¼¨Æü¤Ë¸þ¤±³Æ¿Ø±Ä¤É¤¦Æ°¤¯
NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬9·î13Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Ç29¡ó¡¢2°Ì¤Ï¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ç25¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨Æü¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô¤ÎÌð²¬Î¼°ìÏº²òÀâ°Ñ°÷¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô»á¤Î¶¯¤ß¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤ÎÀª¤¤¡×
º£²ó¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¡Ö2¶¯¡×¤Î¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò¿ô»ú¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹â»Ô»á¤Î3¤Ä¤Î¶¯¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤ÎÀª¤¤¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÏª½Ð¤Î¿¤Ó¤·¤í¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Î»Ù»ý¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Àè·î12¡ó¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¡¢º£·î28¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢Àè·î31¡ó¡¢º£·î33¡ó¡£Áªµó¤Ï¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¡×Àª¤¤¤¬Âç»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¿¤Ó¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ëÅÞ°÷É¼¤Î¿¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÀª¤¤¡×¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£½µ¤«¤éËÜ³ÊÏª½Ð¤Î¹â»Ô»á¡Ä¤µ¤é¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À
¨¡¨¡¹â»Ô»á¤Î¶¯¤µ¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡©
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÏª½Ð¤Ë¤è¤ë¿¤Ó¤·¤í¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ1½µ´Ö¡£Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ë5¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¹â»Ô»á°Ê³°¤Ï¡¢Á´°÷¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç²ñ¸«¤Ê¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ÆÏª½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
µÄ°÷»öÌ³½ê¤ä½É¼Ë¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢°ì¸À¤â¸ø¤Ë¤ÏÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô»áËÜ¿Í¤Ï¼þÊÕ¤Ëº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¢¡ÖÂ¸ºß¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¡¢Î©¸õÊä°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤òÁý¤ä¤·¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬¡¢»Ù»ýÎ¨¤òÀè·î¤Î1¡ó¤«¤é7¡ó¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¸ú²Ì¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ïº£½µ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤ÇËÜ³ÊÏª½Ð¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô»á¤Î¶¯¤ß¡ÖÌîÅÞ¤Î»Ù»ý¡×¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý
¨¡¨¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡©
3¤Ä¤á¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ï¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î»Ù»ý¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë²Ã¤ï¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡ÖÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¹â»Ô»á50¡ó¡¢¾®Àô»á6¡ó¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æº£¸å¡¢À¯¼£¤ò¤É¤¦Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌîÅÞ¤ÎÏ¢·ÈÁê¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍÎÏ¤ÊÁê¼ê¤Î»Ù»ýÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¹¥ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ï¡Ä¡ÖÀÐÇËÉ¼¡×¤É¤³¤Ø¡©
¨¡¨¡»Ù»ýÎ¨2°Ì¤Î¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀÐÇËÉ¼¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢ºÇ¤âÉ¼¤ò½¸¤á¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÉ¼¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ô»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á33¡ó¤¬¾®Àô»á¤ò¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢18¡ó¤Î¹â»Ô»á¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¤¤¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¾®Àô»á42¡ó¡¢¹â»Ô»á5¡ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾®Àô»á¤Ë¡ÖÀÐÇËÉ¼¡×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ð¼¨Æü¤Ï22Æü¡¡º£½µ¤ÎÃíÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ï¡©
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¤Ë¡ÖÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¡×¤À¤±É½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤Ï¡Öº£½µ¸åÈ¾¤Ë¡×¤ÈÏª½Ð¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò22Æü¤Î¹ð¼¨Æü¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤Î1¿Í¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤É¤Á¤é¤â²ñ¸«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡Éé¤Ïº£½µ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¯ºöÈ¯É½²ñ¸«¤Ï¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬Àè½µ½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬16Æü¤Ë¡¢Â¾¤Î3¿Í¤âº£½µÁê¼¡¤¤¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¸õÊä¤¬¤É¤¦ÄäÂÚ¤·¤¿À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£