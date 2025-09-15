「ウエスタン、中日４−８阪神」（１５日、ナゴヤ球場）

阪神は中日に大勝した。先発の今朝丸は三回までに４失点を喫するも、六回に町田の二塁打から始まった打者一巡の猛攻で一挙７点を奪い、試合は決した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−今朝丸は２被弾で４失点。

「まあ一発打たれて。いつも言うように今朝丸は勉強。ストレート２発かな。今日は中田翔に対して、ああいう球界を代表するバッターに全部まっすぐ行けって言って。良い勉強になっただろ。ホームラン打たれた森駿は同級生か。そういうところに一発痛いところでホームラン。中田翔を打ち取った後にな。そういうところで３ランを打たれたっていうのはもう勉強よ。ストレートの力っていうかな、その辺がまだまだ。８６球か。順調にきてるよ。打たれた方がいい。打たれて反省して、またステップアップした方が順風満帆にいくより打たれて勉強した方が良い」

−町田はリードに課題を残した。

「全然ダメ。こうやって１発打たれたっちゅうところは。打つ方は良くなったりしてるんだけどね。常に野球を勉強するという姿勢がまだまだ。もっと興味を持たないと。町田もだんだん良くなってきてるんだけどね」

−前川は久しぶりに安打が出た。

「感じは悪くない。最初の一、二塁間（のゴロ）にしてもね。こうやってヒットが出てくると、また調子上がってくる」

−相手の失策から得た流れに乗じてビックイニングを作れた。

「見事だよ。なんだかんだつって７点取ったところなんかはね。相手のミスにつけ込んでってところは昨日も今日もいいところが出てるわね。ただ、前半マラーや三浦とかいいピッチャーなんでね。攻略っていうのも考えなあかんけど」

−中日・中田選手ら３人が引退。特に中田とは多くの思い出がある。

「もうほんとにね。中田とは今日も話したけど、３００本以上本塁打を打ってね。１５００本以上ヒットを打ってっていう偉大な選手よ。１８年間ご苦労様でしたということ。俺は『お前のファーストの守備、日本一だと思ってるんだよって話を（した）』彼は打つだけじゃなく、そういうハンドリングもうまいファーストだった。心から、お疲れ様という言葉をね。祖父江にしても岡田にしても三振取ってこういう姿を若い選手たちが目に焼き付けてね、日々努力しなきゃダメ。ご苦労さんでしたと言いたいね。この３人には」