¡ÚÊ¡°æ¶¥ÎØ¡¡G2¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡ÛÂçÎØºé¤«¤»¤¿44ºÐ¡ª¡¡¡ÈÏ²Â®¤Î»Å»ö¿Í¡ÉÆî½¤Æó¡¡¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹½éÀ©ÇÆ
¡¡Ê¡°æ¶¥ÎØ¤ÎG2¡ÖÂè41²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¤Ï15Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æî½¤Æó¡Ê44¡áÂçºå¡Ë¤¬Æ¨¤²¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¤Î3ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£G2°Ê¾å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹½éV¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â3090Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï»ûºê¡¢3Ãå¤Ï»°Ã«¾ÂÀ¤Ç¶áµ¦¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¡£¤Ê¤ª¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¤Ï²¡¤·¾å¤²¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼22Ç¯¤Ë¤·¤ÆÏ²Â®¤Î»Å»ö¿Í¤¬½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¡¢¶áµ¦5¼ÖÀèÆ¬¤Î»ûºê¤¬Àè¹ÔÂÖÀª¤Ë¡£ºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤«¤éÂÀÅÄ³¤Ìé¤¬¥À¥Ã¥·¥åÎÉ¤¯»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡£»ûºê¥Þ¡¼¥¯¤Î¸ÅÀ¤¬²¿ÅÙ¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸ÅÀ¸å°Ì¤«¤éÆî¤ÏÄ¾Àþ¾¡Éé¤Ø¡£¶á¶·¤Î¹¥Ä´¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ¨¤²¤ë»ûºê¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö5¼Ö¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤â±ç¸î¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇ¤¤»¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½éÍ¥¾¡¤Ë¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡Éé¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ44ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡²¿¿Í¤â¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¤¾¤í¤¤¤Î88´ü¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¯¤¤Æ±´ü¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¶ì¤·¤¤»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥è¥³¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¿¥ÆµÓ¤ò¶¯²½¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤¬³Í¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎV¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï7°Ì¤Ë¾å¾º¤·¡¢½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤¬¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀG1¤¬2¤Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ó¤ê¤Î¿Ê²½¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬»ê¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Äì¾å¤²¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶áµ¦¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤ëÏÆËÜÍºÂÀ¡¢¸ÅÀ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎG1¤Ç¤Î³èÌö¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÆî¡¡½¤Æó¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î44ºÐ¡£ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Âçºå»º¶ÈÂç³ØÉÕÂ°¹âÂ´¡£88´ü¡£2003Ç¯7·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1622Àï329¾¡¡£ÄÌ»»¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï6²¯5353Ëü8385±ß¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤ÏG2¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡Ê25Ç¯¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢80¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£