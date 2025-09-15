ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が１５日、横浜市の所属ジムで会見を行った。１４日に愛知・ＩＧアリーナで行われたタイトルマッチで、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を判定３−０で撃破して防衛に成功。衝撃の完封劇から一夜明け、「ひとまず一安心。この試合に懸ける思いは非常に強かったので、作戦通りに勝つことができてホッとしている」と実感を込めた。

「キャリア最大の強敵」と位置づけた頑強なパワーファイターに対し、序盤からスピードで圧倒しながら、足を使って翻弄。相手を決して危険水域に入れず、逆に強烈なボディーを打ち込んで動きを止めた。１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの実績を持ち、パワー、テクニックを兼ね備えた元アマチュアエリートを技術戦で撃破したことについては「そこは（手応えが）ある」と井上。自身も高校時代は１２年ロンドン五輪出場を目指していただけに、「技術の高いトップアマの選手なので、そこに技術で勝ることができたのは一つ、自分にも自信になった。大きな結果を出せた」と感慨を込めた。

また、試合直前には、テレンス・クロフォード（米国）が、世界スーパーミドル級４団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）に判定勝ちを収め、史上初の３階級での世界４団体統一を果たした。井上も映像を見ていたといい、「今回、クロフォードの戦い方がすごく参考になった。雑に攻めてくるカネロに対し、最後まで丁寧に戦っているのを（自分の）試合直前に見て、自分の中で少し重なる部分があった。自分がやりたいボクシングをクロフォードがやっていたので、すごくいいイメージになった」と明かした。

米国の専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）で、現在１位が４団体統一世界ヘビー級王者のウシク（ウクライナ）、２位が井上、３位がクロフォードという並びだが、直近の試合結果を踏まえて入れ替わる可能性もある。井上は「ここは難しいですよね。もう、ここまで来たら、１、２、３（位）、どこでもいいですよ」と、ハイレベルな争いに笑うしかなかった。