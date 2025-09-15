＜大相撲九月場所＞◇二日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】「奇跡の2ショット」で対照的リアクション

大相撲九月場所二日目、小結・安青錦（安治川）と前頭三枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）の取組は物言いがつく熱戦に。取り直しの末に安青錦が熱海富士を寄り切って今場所初白星を挙げた。同体取り直しとなった場面では、向正面で観戦していた大物アイドルが口を“あんぐり“でフリーズ。高須院長は両手を挙げて大喜び。その対照的なリアクションに「奇跡の2ショット」「院長大喜び」などの反響が寄せられた。

一度目の立ち合い、頭をつけて突いて出た安青錦を正面から受け止めた熱海富士。安青錦の右腕を抱え込んで右のまわしを探りながら時計回りに土俵を使う。しかしその後、低く頭をつけた安青錦が両上手を引きつけると、さらに体勢を低くして熱海富士を土俵にうつぶせに這わせてみせた。

軍配は安青錦に上がったが、すぐさま物言いがついた。リプレー映像では両者同時に土俵に倒れ込んだようにも見える。その映像が流れた際、向正面の東寄りには最前列に好角家で知られる高須院長の姿が、さらにその後方には元V6で歌手やタレントとして活躍する三宅健の姿が。ぐしゃりと両力士が土俵に前のめりに倒れ込むと、三宅は口をあんぐりとさせてしばしフリーズ。一方、高須クリニックの高須克弥院長は両手を挙げ、大喜びだった。

そんな二人の対照的なリアクションを見たファンからは「三宅健も苦笑い」「高須院長、楽しそう」「院長大喜び」「リアクションw」といった反響が。一方では、偶然一つの画面に収まったことを受け「奇跡の2ショット」といった声も寄せられていた。

なお取り直しの一番では、再び頭から低く当たった安青錦の圧力を嫌った熱海富士が引いてしまうと、終始防戦一方に。最後は右まわしに手をかけられたまま前進され、ジャンプするように土俵を割って今場所初黒星を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）