俳優の小池里奈さんが9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場しました。



【写真】“マシュマロヒップの天使”と呼ばれる小池里奈さん

マシュマロヒップの天使との呼び声高い小池さんは、透明感あふれる柔肌が印象的なグラビアを披露。同誌には、メイキング動画を収録した付録DVDも同封されています。



8月には「FLASHデジタル写真集『やっと会えたね』」がリリース。10代から現在に至るまで活動を続けてきた彼女だが、意外にもFLASHでのデジタル写真集発売は今回が初めて。屈託の無い笑顔や持ち前の可愛らしさはそのままに、ふとした瞬間にマシュマロヒップが大人の色気も漂わせます。多くを語らずともページを捲るたびに思わず触れたくなるような珠玉の一作です。



【小池里奈さんプロフィール】

こいけりな 32歳 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年に一時活動を休止するが、復帰。2024年にデビュー20周年を迎えた。また、11月1〜9日に、東京・新宿の紀伊國屋ホールで上演する舞台『熱海殺人事件』に出演する。チケットは絶賛販売中。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、公式Instagram（@koike_rina_93）にて