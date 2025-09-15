8月の国民経済の運営は全体として安定―中国

国務院報道弁公室は9月15日午前、記者会見を行い、国家統計局報道官で国民経済総合統計司の付凌暉司長が2025年8月の国民経済の運営状況について説明を行い、記者の質問に答えました。それによりますと、8月の国民経済の運営は全体として安定しており、堅調に推移しています。

説明によりますと、全国の一定規模以上工業の8月の工業付加価値は前年同期比5．2％、前月比0．37％の増となりました。そのうち、三つの主要分類別では、採鉱業の付加価値が前年同期比5．1％増、製造業は同5．7％増、電力、熱、ガス、水の生産・供給業は同2．4％増でした。設備製造業の付加価値は前年同期比8．1％増で規模以上工業全体の付加価値の伸び率を2．9ポイント上回り、ハイテク製造業の付加価値は9．3％増で、同じく4．1ポイント上回りました。

また、8月の全国サービス業生産指数は前年同月比5．6％増となりました。業種別に見ますと、情報伝送・ソフトウェア・情報技術サービス業の生産指数が前年同期比12．1％増でサービス業の生産指数を6．5ポイント上回ったほか、金融業が同9．2％増で同じく3．6ポイント、リース・ビジネスサービス業が同7．4％増で同じく1．8ポイント上回りました。1〜8月の全国サービス業生産指数は前年同期比5．9％増でした。

このほか、8月の社会消費財小売総額は3兆9668億元（約80兆円）で、前年同期比3．4％増、前月比0．17％増となりました。

1〜8月の全国都市部の調査失業率の平均値は5．2％でした。8月の全国都市部の調査失業率は5．3％で、前月より0．1ポイント上昇し、前年同月比は横ばいでした。（提供/CRI）