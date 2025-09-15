Æ£°æÉ÷¡ÖÌóÂ«²Ì¤¿¤·...¡×¹õÌøÅ°»Ò¤È¤Îà¿©»ö¥Ç¡¼¥Èá¼Ì¿¿¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡£°¦¾ð¿¼¤µ¡×¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ê´é¡×¤ÎÀ¼
¡Ö²»³Ú¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë2¿Í¡×Åê¹ÆBGM¤âÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Âç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îà¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤Îà¿©»ö¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£°æÉ÷(28)¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÆ£°æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¹õÌø¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Ç¿©»ö¤ÎÌóÂ«¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤â¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï!¤Þ¤¿¤Í¡×¤È5Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPrema¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ØÅê¹Æ¡£Æ£°æ¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖForever Young¡×¤ò¡¢¹õÌø¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¤Î¡ÖPrema¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìBGM¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊüÁ÷¤«¤é¤ï¤º¤«¡¢ÁáÂ®¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡£°¦¾ð¿¼¤µ¡×¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ê´é¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤ó¤ÀÉ÷¤¯¤ó¡×¡Ö²»³Ú¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë2¿Í¡£¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡Ø·ÉÏ·¤ÎÆü¡Ù¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡ÖBGM¤Ï¡ØForever Young¡Ù ¾Ð¤Ã¤Æ°¦¤·¤Æ¡¢¿´¤Ï¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£