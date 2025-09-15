¡ÖJUST POP UP¡×»Ê²ñ¤«¤é37Ç¯¡¢57ºÐ²Î¼ê¤Îà¼ã¤¹¤®¤ëá¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿!¡×¡Öº£¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤
¡¡¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¾¾²¬±ÑÌÀ(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ã¡¹¤·¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¸÷¤È¿§ºÌ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë9·î¡Ù¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤«¤éºÇ¹â¤Ë³Ú¤·²á¤®¤¿¡£¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢13Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶âÈ±¤Ë²½¾Ñ¤ò»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖLIVE¤Ç¤â¤¦Ä°¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬Ä°¤±¤¿¡£ÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¦¿É¤¤»ö¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¾¾²¬±ÑÌÀ¤Ç»ä¶¸´îÍðÉñ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿!¡×¡Ö¼ã¤¤¡¢¼ã¤¹¤®¤ë!¡×¡Öº£¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï1986Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¡ÖJUST POP UP¡×(1988-1989¡¢NHKÁí¹ç)¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥È¥Þ¥È¡×(1986-1988¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî)¤Ê¤É²»³ÚÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ë¡ÖVISIONS OF BOYS¡×(86Ç¯)¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¡×(88Ç¯)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£