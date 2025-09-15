◆明治安田J2リーグ第29節 大宮1―2長崎（13日、NACK5スタジアム大宮）

J2V・ファーレン長崎がJ1昇格を争う大宮を破り5連勝。勝ち点を54に伸ばして自動昇格圏の2位に浮上したが、J1顔負けの強力攻撃陣にSNSでは驚嘆の声が相次いだ。

前半19分、長崎は自陣ゴール前からカウンターを仕掛けると、MFマテウスジェズスが相手選手を交わし、左サイドからゴール前にクロスボールを供給。元日本代表の山口蛍がダイレクトで右足を振り抜き、ゴール左隅に決めた。

DAZNの実況が「ビューティフルゴール」と叫んだ見事なカウンターとボレーシュートにSNSでは「この山口蛍のボレーエグいな。あの角度から来るクロスをノートラップで枠に入れていくの凄いわ。ジェズスの突破はバケモン級」「2018ロシアWCへの望みを繋いだこの日本代表、山口蛍選手の一閃にも似たボレーシュート この長崎で見ようとは… 感慨深い」といったコメントが寄せられた。

前半30分に大宮に追い付かれたものの、前半追加タイムにディエゴピトゥカのFKをエジカルジュニオが頭で決めた。正確無比なセットプレーにSNSでは「ピトゥカのキック精度えくいわ」「長崎やばすぎる。ピトゥカ、エドゥアルド、山口蛍、マテウス、ファンマ。J1でも普通に通用するでしょう」などの声が上がった。

第29節を終了し、長崎は1位水戸と勝ち点54で並ぶ2位。「1点目見てこのチームをJ2に置いてちゃいけないって思いました」「長崎のスタジアムで試合観たいから、J1上がってきてくれ！！！」と高い集客力を誇る長崎のJ1昇格を、九州のサッカーファンも待ち望んでいる。