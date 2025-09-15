¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×¡ÖÌÜ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Äà¾×·âá30ºÐ½÷Í¥¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î´ÓÏ½¡×¡Ö»×¤ï¤º¶«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡ºòÇ¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÍ²¬Âçµ®(34)¤È·ëº§¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸«¤»¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬çýÍ¥(30)¡£2016¡¢18Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²èÈÇ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ë¡¢±ÊÀ¤¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ãµÜ»íÄªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¾¾²¬¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö»×¤ï¤º¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¤¿¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¤Ã¤Æ¶«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¾ÐÃ»¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¡×¡Ö»×¤ï¤º¤¨¡ª¡ª¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´ÓÏ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÜ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£