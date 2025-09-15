¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤²á¤®¡×½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡¢Ì¼¤È¤Îà·ã¥ì¥¢ÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ï¤ê»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¥Ñ¥Ñ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤ÎÃËÁ°¡ª
¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤2¿Í¸«¤«¤±¤¿¤éÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤ï¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò(52)¤¬¡¢À¼Í¥¤ÎÄ¹½÷¤È¤ÎàÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¶ÊÈ¯É½Ï¯ÆÉ¸ø±éDIALOGUE + THE MOVIE¡¡¤½¤·¤Æ¿·¶ÊÈ¯É½À¸¥Ð¥ó¥É¥ï¥ó¥Þ¥óSPENTA+LOGUE Preludes¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½ïÊýÍ¤Æà(28)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡Ì¼¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÀ¸¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤êÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤ÊìÌ¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤2¿Í¸«¤«¤±¤¿¤éÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤«¤Ê»Ò¤Ï¹Åç¤Ç³èÌö¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤¿½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó¤È1996Ç¯¤Ë·ëº§¡£97Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÍ¤Æà¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£99Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£Í¤Æà¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£