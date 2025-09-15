◆オリックス0―5ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）

亡き恩師にささげる一打だ。先制した直後の3回2死一、三塁。オリックス先発エスピノーザが投じた低めのツーシームを、中村晃が捉えた。走者一掃の右越えの二塁打で、自身も送球の間に三塁に進塁。ベース上で拳を握った35歳のベテランは「川村さんの力も借りて勝てたのかな」と振り返った。

15日はソフトバンクでトレーナーなどを務めた川村隆史さんの命日。5年前、3軍コンディショニング担当だった川村さんは遠征先の神戸でくも膜下出血のため死去した。中村にとって「困った時にいつでも助けてくれた。トレーニングもたくさん教えてもらったし、恩師の一人」。18年目を迎えても「4番」としてチームに貢献できていることに感謝するだけに、特別な思いを抱きながら迎えた試合だった。

打線は5、6回にも1点ずつ加えて5得点。小久保監督は「（川村さんに）勝利を報告できて良かった」とほほ笑んだ。オリックス相手に8連勝とし、優勝マジックは一つ減って11に。チーム一丸で優勝へ向かう。（大橋昂平）



ヒーローインタビューを終え、故・川村隆史さんをしのぶＴシャツ（前面）を掲げる中村（撮影・穴井友梨）