¤¤¤Þ¤è¤ê¤â7¥¥í¸º¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ÁÀ¤¨¤¿¤«¤Ê??¡×
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É½êÂ°¤Î30ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þÁ°à¥°¥é¥É¥ëá»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï55kg ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ÁÀ¤¨¤¿¤«¤Ê??¡×¤È¡¢¥¹¥ê¥à¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¸åÆ£ÃÒ¹á¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¡×¤ÏÂÎ½Å55¥¥í°Ê²¼¤¬¾ò·ï¡£¸½ºß¡¢ÃÄÂÎ¤Î¸ø¼°HPµºÜ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂÎ½Å62¥¥í¤È¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤è¤ê7¥¥íÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁýÎÌ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´·èÃÇ¡¢¤´³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡×¡Öº£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥´¥Á¥«¤µ¤ó¡£ÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£