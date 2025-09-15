野球のボール

来年春のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選は１５日、県内３球場で２回戦６試合が行われ、ベスト１６が出そろいました。

小倉クラッチ・スタジアムの第１試合は、シードの前橋商業と前橋工業が対戦。１回のウラ、前橋商業はノーアウト２塁のチャンスをつくると２番・大澤。右中間へ運ぶ先制のタイムリーツーベースヒット。つづく３番キャプテンの林はセカンド強襲のタイムリーツーベース。さらに４番・登丸はセンターオーバーのタイムリースリーベース。前橋商業が３連打で３点を先制します。

勢いに乗る前橋商業は２回にも満塁のチャンスをつくり、３番・林がサード強襲のタイムリーヒット。つづく４番・登丸は強烈な打球が一塁線を破り、２点タイムリーツーベースとクリーンナップの活躍でさらに３点を追加します。

反撃に出たい前橋工業は６回のオモテ、９番・手島のライト前ヒットなどでノーアウト１塁３塁とすると、打席には１番・成田。打球は深く守っていたセンターの前に落ち、３塁ランナーが生還。前橋工業が１点を返します。

しかし、迎えた７回のウラ、７対１と６点をリードする前橋商業は１アウト１塁２塁で代打・中粉がセンター前へのタイムリーヒット。これでコールドゲームが成立し前橋商業が８対１で前橋工業に勝利し、ベスト１６進出を決めました。

この他の試合結果です。前橋育英、高経大附属、館林、健大高崎、桐生清桜が勝利しています。この日で今大会のベスト１６が出そろいました。３回戦は今月２０日から始まります。