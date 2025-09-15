ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」とお笑いタレントの小籔千豊が１５日、インテックス大阪で開催された「ＫＯＹＡＢＵ ＳＯＮＩＣ２０２５」に出演した。

同イベントは、小籔主宰による「音楽と笑いとゲームの融合」をテーマにしたフェスティバル。この日は朝からアイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」や、アジア各国で再ブレークの兆しを見せている２人組女性ラッパー・ユニット「ＨＡＬＣＡＬＩ」、３人から２人になったばかりの「ジャングルポケット」らお笑いタレントがネタを披露し、盛り上げた。

２０１４年に出演して以来、久しぶりの出演となったＲＩＰ ＳＬＹＭＥのＲＹＯ―Ｚは「これからもできる限り出続けたい。先ほど楽屋で（スチャダラパーの）ＳＨＩＮＣＯさんとＡＮＩさんが『断られるまで出続けたい』と言っていた。それくらいみんな愛を持って、このフェスに参加されてるんで、僕らもそうするつもり」と意気込めば、ＩＬＭＡＲＩは「芸人さんのライブがあるので、すごいすばらしいフェス」と絶賛した。

ＲＩＰ ＳＬＹＭＥはヒット曲「楽園ベイベー」など８曲を披露。ＩＬＭＡＲＩは「終わってからまた出て行ってしゃべるのあまりない。あれも新鮮で、せっかくふっていただいたのにしゃべれず申し訳ない」と謝罪した。

「ＨＡＬＣＡＬＩ」はサプライズで出演。メンバー２人をプロデュースしたＲＹＯ―Ｚは「ここに来る直前にＨＡＬちゃんから連絡もらった『今日、行きま〜す。ＳＯＵＬ ＳＥＴのステージで歌います』って。こっちに住んでるから、小籔くんとも仲いいし。十数年ぶりにＨＡＬＣＡＬＩを見て、ちょっとした親心なのか最後のほう、ホロっときそうになったので大変でした」と明かした。

ＨＡＬＣＡＬＩの２人について小籔は「前にまた出てくださいって言いながら、なんとなくウヤムヤになってた。同じ日にＲＩＰさんも出るので、そのへん好きな人らには違うエモさというか。今日のお客さん、だいぶトクをしてるんじゃないか。久しぶりのＨＡＬＣＡＬＩさん、お母さんになってたけど、ダンスも上手だった。来年も出てほしい」とお願いした。