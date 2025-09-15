12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：月（正位置）
不安や迷いが体調に影響しやすいときである。夜更かしや食生活の乱れが症状を悪化させる可能性がある。無理に答えを出そうとせず、休養と信頼できる人への相談が心身を整える鍵になる。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
