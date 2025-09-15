せっかくの休みってなに…？ 育休を自由に遊べる長期休みだと勘違いしている夫の話
育休をとってくれたものの、まったく役に立たない旦那さんを見て、ストレスを溜め込んでいる人は多いのではないでしょうか？ そもそも育休は、家事や育児を一緒に協力して行うものなのに、休みだと勘違いして遊びに行く旦那さんもいるようです。
今回は、育休を自由に遊べる長期休みだと勘違いしている夫の話をご紹介いたします。
育休は単なる休み？
「夜泣きがひどくて睡眠不足が続いていたため、育休中の夫に『仮眠とりたいからお願いできない？』と聞いたんです。すると夫は『ごめん、無理！』『今からジム行くんだよ！』『せっかくの休みだから頑張って通い直すことにしたんだ』と言って、さっさとジムに行ってしまいました……。せっかくの休みってなに？ 育休を単なる休みだと思ってるわけ？ なにも悪びれる様子もないのがまた腹が立つし、こんなことなら育休なんていらないんですけど……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）
▽ 育休の意味を正しく把握していない男性っているんですね……。長期休暇ではなく、育児や家事を行う期間です。自分のやりたいことを育休中にやれると思っているようでは、まだまだ父親とは言えませんね。
