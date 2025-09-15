日本航空北海道と精華女子が快勝…“千葉県勢”は白星ならず連敗【U18日清食品トップリーグ女子結果】

9月15日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」女子の2試合が開催された。

日本航空高校北海道（北海道）は千葉経済大学附属高校（千葉県）と対戦。序盤からお互い点を取り合う展開だったが、終盤に日本航空北海道の藤田優海がゴール下で得点を決め19－17で第1クォーターを終えた。第2クォーターからは日本航空北海道が主導権を握り、ファトゥマタカマラや庵原有紗を中心に得点を重ね39－32で試合を折り返した。後半に入っても、日本航空北海道の勢いは止まらず、攻守ともに違いを見せ、最終スコア83－61で圧勝した。

白星を挙げた日本航空北海道は、カマラが28得点15リバウンド、庵原が22得点14リバウンド4アシストでダブルダブルを達成し、藤田もベンチスタートながら13得点6リバウンド4アシストをマーク。一方、2連敗となってしまった千葉経済大学附属は、坂田萌が16得点13リバウンド3スティールでダブルダブルを達成、淺野愛桜が15得点6アシストを記録した。

2試合目は、精華女子高校（福岡県）と昭和学院高校（千葉県）が対戦。序盤は互いに点を取り合う展開だったが、精華女子がアキンデーレタイウォイダヤットのゴール下の得点を皮切りに10－0のランを炸裂させ、20－13の7点リードで第1クォーターを終えた。第2クォーターでは、精華女子がブバアイシャエジネやイダヤットらを中心に猛攻を始め、46－24と一気に昭和学院を突き放し、試合を折り返した。後半に入っても精華女子は攻撃の手を緩めず、86－51で白星を手にした。

勝利した精華女子は、エジネがベンチスタートながらも38得点15リバウンドと圧巻の活躍、イダヤットも28得点13リバウンドでダブルダブルを達成、森田栞名が5得点10アシスト2スティールをマーク。2連敗となった昭和学院は、山田莉心が13得点8リバウンド4アシスト、中尾果楓が11得点、岡本紗奈が3得点11リバウンドを挙げている。

■試合結果



日本航空高校北海道 83－61 千葉経済大学附属高校



航空北海道｜19｜20｜25｜19｜＝83



千葉経大附｜17｜15｜13｜16｜＝61

精華女子高校 86－51 昭和学院高校



精華女子｜20｜26｜23｜17｜＝86



昭和学院｜13｜11｜13｜14｜＝51

【動画】日本航空北海道vs千葉経済大学附属のハイライト！