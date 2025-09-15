全国高校サッカー選手権広島県大会です。



決勝トーナメントを戦うベスト16が出そろいました。



伝統校、白の国泰寺と、2年前には初のベスト4に進むなど力を伸ばしているピンクの桜が丘の一戦。



スコアレスで迎えた後半12分、



国泰寺が高い位置でボールを奪い3年・早野がゴール！先制に成功します。

さらに2年・名越のゴールなどで2点を追加し、突き放します。





桜が丘は試合終盤、3年・川上が意地を見せ1点を返しますが、反撃もここまで。広島国泰寺が4年連続の決勝トーナメント進出です。■広島国泰寺3年・眞部煉主将「最後まで声を出して最後まで全力を出し切れてよかった。」全国優勝の経験がある緑の広島観音とエンジの工大高は白熱のシーソーゲームに！1-1の同点で迎えた後半立ち上がり。観音3年・岩本のコーナーキックが直接ネットを揺らし勝ち越しに成功します。それでも後半15分でした。工大高の途中出場の2年・永迫が相手のボールを奪い、鮮やかなミドルシュート！試合を振り出しに戻します。均衡が破れたのは後半34分工大高2年・大西がゴール。さらに金城がフリーキックを直接決めるなど終盤に突き放した工大高。ベスト16進出です。■広島工業大学高校主将「率直にうれしい。去年一昨年と選手権予選とインターハイ予選ではベスト16の悔しい結果で終わっているので今年はベスト8以上目指して1勝1勝戦いたい。」（1’45）一方、敗れた広島観音のロッカールーム。■広島観音・山粼剛監督「結果は結果なので受け入れるしかない。時間がかかるかもしれないけど。人生はこれからだし終わりじゃないしまだ成長するチャンスはたくさんある。止まっている時間はない。進み続けていきましょう。」決勝トーナメント進出の１６校です。予選からの登場となった大会連覇中の広島国際学院が7年連続で決勝トーナメントへ。山陽高校との接戦を制した呉港高校が3年ぶりにベスト16入りです。決勝トーナメント初戦は１０月１９日に行われます。決勝は１１月１６日エディオンピースウイング広島で行われます。