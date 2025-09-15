ロープ際から盛り返したド迫力

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦で3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ち。「最大の強敵」を終始圧倒し、世界最多となる5度目の4団体同時防衛に成功した。試合中には、戦慄の3連発で強敵を追い詰める場面も。ファンからは「ヤバかった」「本当に衝撃的」と賛辞が上がっている。

名古屋市のIGアリーナが熱狂の渦に包まれた。6回序盤、アフマダリエフの攻勢に一度ロープ際まで追い詰められた井上はそこから反撃。一歩ずつ前に出ながら、左ボディーを3連発でヒットさせた。場内は大歓声。さらにアッパー、ジャブと繰り出したところでラウンド終了のゴングが鳴った。

勝利のためアウトボクシングに徹した井上だったが、それでもKO勝ちが頭をよぎるような戦慄の3連発。ファンも大興奮で、X上には次々に賛辞が並んだ。

「6Rのボディー3連発やばかった」

「あのボディー3連発とか終わったと思ったもん」

「ストレートと左ボディーのコンビネーションを3連発して効かせた迫力のシーン」

「6Rのボディー3連発が効きすぎて、残り全てのラウンドも井上尚弥選手が圧倒していたと思う」

「コンビネーション、凄過ぎる」

「エグすぎるボディ3連発。唸る」

「ボディー3連発とカウンターアッパー痺れたなー！！」

「あの3連発、本当に衝撃的だった…ロープ際からの逆襲で一気に流れを引き寄せたね」

さらに「今日の左ボディー3連発、自分的井上尚弥の好きなシーン歴代トップ3はかたいです」と、歴代でも有数の名場面だとする声もあった。井上は試合後の会見で「倒しに行かないことが、これほど難しいんだなという発見がありました」と、我慢の試合を振り返っている。



