透明感ヘアカラーで−５歳見え！小顔＆若返りを叶える【大人の最旬レイヤーショート】
「髪型で若返りたい」「小顔に見せたい」という大人世代の願いを叶えてくれるのが、今シーズン注目の【レイヤーショート】。さらに今シーズンは、透明感のあるヘアカラーを組み合わせるのがカギになります。軽やかさと立体感を演出しながら、顔周りを自然に引き締めてくれる最旬スタイルです。
顔周りレイヤーで“小顔効果”を最大化
レイヤーショートの魅力は、顔周りの毛流れで印象を自在にコントロールできること。頬骨のラインに沿ってレイヤーを入れるとフェイスラインをカバーしつつ、すっきり小顔に見せてくれます。
耳かけや耳出しのアレンジを加えれば横顔までシャープに。ボリュームの位置をコントロールするだけで、マスク映えやオンライン映えも抜群です。
透明感ヘアカラーで“−５歳見え”を実現
今シーズンのトレンドカラーは、赤みを抑えたベージュやグレージュなどの「透明感ヘアカラー」。重く見えやすいショートヘアでも、透け感のある色味を選ぶことで一気に軽やか＆若々しい印象に変わります。
特に室内と屋外で印象が変化するニュアンスカラーなら、動くたびにツヤと立体感が生まれ、“髪で若返る”効果が倍増します。
“こなれた雰囲気”がマッチするのは大人世代だからこそ
レイヤーショートは毎朝のスタイリングも簡単。毛先を軽くワンカールさせるだけで、こなれ感たっぷりのスタイルが完成します。
さらに透明感ヘアカラーを合わせたことで「若作り感」ではなく「自然な若見え」に。アクセやファッションとの相性も良く、オフィスでもオフでも大活躍する、まさに“大人世代のための最旬ショート”です。
若見えも小顔も欲しいなら【レイヤーショート×透明感カラー】が正解。マッシュショートやボブからのイメチェンにもぴったりで、顔立ちや髪質に合わせてアレンジしてみてくださいね。