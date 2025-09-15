ほぼ確実にヤっている。浮気中の男性が無自覚に出してしまう「サイン」
浮気中の男性は彼女にバレないようにと細心の注意を払っているようで、意外と抜けている部分もあります。
そこで今回はほぼ浮気確定と言うべき、浮気中の男性が無自覚に出してしまう「サイン」を紹介します。
スマホを放置しなくなる
彼氏と２人で部屋にいる時、彼氏がスマホをどこに置いているか把握していますか？
浮気中の場合、かなりの確率で彼女の前でスマホを放置しなくなるもの。
普段はテーブルや机の上に置きっぱなしにしていたのに置きっぱなしにしなくなったり、ポケットに入れていることが多くなったり、風呂やトイレにもスマホを持ち込むようになったら、少し怪しむべきでしょう。
彼女のスケジュールを細かく確認する
彼氏からスケジュールを聞かれるケースがあると思いますが、頻度が多くなったり、何度も繰り返し確認してきたりなど、細かく確認するようになってきたら要注意でしょう。
「怪しい」と感じるなら、少し嘘をませて答えておくのも浮気対策として有効でしょう。
「忙しい」というアピールが増える
浮気中の男性は浮気相手との時間を確保したいと常々考えるように。
そのため、彼女の前では「忙しい」というアピールが増えるでしょう。
「忙しい」から残業、休日出勤、出張などと、仕事を隠れ蓑にして浮気相手と会う時間を確保しやすくするための策略というわけです。
今回紹介したサインが見られるなら、いきなり問い詰めたところでごまかされる可能性もあるので、まずは証拠集めに取り組んでみてくださいね。
