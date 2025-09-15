9月11日、女優・鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。背中あらわなセクシーショットを披露し、話題を呼んでいる。

10日には、ファッション誌『Precious』（小学館）10月号で撮影した、秋冬コーデの写真を数枚投稿。グレーのノースリーブのワンピース姿も公開されたが、これが前から見るとノースリーブ、後ろから見ると背中がまるっと開いている大胆なデザインだったのだ。

11日には『オフショット』として、後ろからのショットを公開し、《あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの》と自信を見せた。

投稿のコメント欄では、年齢を感じさせない鈴木の背中に、《鍛えられて美しい背中》《ほんとに保奈美さんの背中美しいです!!!背中だけじゃなくて二の腕も》《お美しい背中、惚れ惚れします。》などと絶賛する声が並んでいる。

鈴木といえば、2021年にとんねるず・石橋貴明と「子育てが一段落ついた」として離婚し、タレント活動に邁進する日々を送っている。気になるのは、今年4月に食道がんを公表し、現在闘病中の元夫・石橋に対する胸中だ。

「石橋さんは、現在がんの治療を進めるため、芸能活動を休止中です。9月11日には、『女性セブンプラス』が石橋さんの近況を報じたのですが、咽頭がんの併発が発覚し、抗がん剤投与と食道を切除する手術をおこなったとしています。

抗がん剤治療は過酷だったようで、近影は活動休止前よりかなり細くなっており、髪も白髪まじりな様子でした。石橋さんの近影が報じられて以降、鈴木さんの初めてのSNS更新がこの “背中丸見え” 投稿となりました」（芸能記者）

石橋の “激ヤセ” 姿に心配が集まるなか、鈴木は石橋の現状に対し、沈黙を貫いている。1998年に石橋と結婚し、3人の娘を授かっている鈴木。娘たちとの交流をつづることはあっても、離婚後、石橋について言及することはなかった。

「離婚直前、夫婦仲は微妙だったようで、2020年の『女性自身』では、鈴木さんが女優活動に励むなか、石橋さんからの束縛に悩んでいたと伝えられました。

ただ、鈴木さんはいまも石橋さんが社長を務める個人事務所に所属し、離婚後もプライベートでは石橋姓を名乗っていると報じられています。

また、離婚直前、鈴木さんは3億円の高級ビンテージマンションを購入していますが、この家は石橋さんの家と歩いていける距離。いまはいい距離感を保っているのでは。

23年も生活をともにしていた相手ですし、闘病中という現状を気にかけてはいるのではないでしょうか」（芸能記者）

離婚後もつかず離れず、大人な関係ということだろうか。