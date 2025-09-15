美しさも贅沢さも主役級。【インターコンチ東京ベイ】華やぐクリスマスケーキ＆パーティーセット
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイから、今年のクリスマスを彩る華やかな新作が登場しました。「森のクリスマス」をテーマにしたアートのように美しい４種のケーキに加え、自宅で本格フレンチを味わえるパーティーセットも展開。ケーキも料理も、見た目の美しさと上質な味わいにこだわった、ホリデーシーズンの主役になるラインナップです。
アートのように美しいケーキ４種が登場
今年のクリスマスケーキは全４種類。それぞれ「森のクリスマス」をテーマにした、見た目も味わいも印象的なラインナップです。
▲ホワイトクリスマスショートケーキ（￥5,500〜） 粉雪のようなホワイトチョコで仕上げた純白のショートケーキは、ミルク感たっぷりの生クリームと、しっとりスポンジがとけあう王道の味わい
サンタ帽子をモチーフにした「SANTA」は、艶やかな赤のグラサージュが目を引くケーキ。アプリコットチョコムースと塩キャラメル、ザクザク食感のクランチが重なり、大人も満足できる奥深い味わいです。
▲SANTA（￥7,000） サンタ帽子をイメージした真紅のグラサージュが印象的なケーキは、アプリコットチョコムース×塩キャラメルの絶妙なハーモニーが楽しめます
そのほか、高知県産柚子×黒ごまを組み合わせた切り株風の「ルーセント・スノー」、ピスタチオ×ライチのリース型ケーキ「フォレスト・ウィスパー」など、どれもビジュアルと味のバランスが際立っています。
▲ルーセント・スノー（￥8,000） 高知県産柚子ムース×黒ごまビスキュイの切り株風ケーキ。ピスタチオ・レモンジンジャー・ベリージュレの多層的な味わいは感動ものです
▲フォレスト・ウィスパー（￥8,500）スパイス香るクランブルを土台にリースをかたどったピスタチオ×ライチ×トンカ豆のケーキは、華やかな森の香りを表現しています
限定10セット。“雪だるまの村”をケーキで再現
注目は、限定10セットのスペシャルケーキ「Snowman Village 〜Heartwarming Gift〜」。
▲Snowman Village 〜Heartwarming Gift〜（￥75,600）※限定10セット
アップルパイの土台に、ショートケーキの雪丘、雪だるまたちが並ぶ愛らしいビジュアルで、中央には30個のマカロン入りチョコレートボックスが。高さ・横幅ともに30cmのサイズ感。20〜30人分のボリュームがあり、パーティーシーンの主役になること間違いなしです。
自宅で楽しめる本格フレンチセットも同時販売
さらに自宅でのクリスマスを特別なひとときに演出できる「おうちdeクリスマスパーティーセット2025」も販売されます。
▲おうちdeクリスマスパーティーセット（価格：セット内容により異なる）
総料理長・中宇祢満也氏が監修したセットは、“ゴールド”と“シルバー”の２種類。フォアグラやキャビア、鮑やオマール海老などを使った本格メニューを、２名用・４名用から選べます。ローストチキンやローストビーフ、生ハム＆メロンなど、ホテルメイドならではのラインナップ。スイーツ付きプランもあり、テイクアウトやデリバリーにも対応しているため、自宅で贅沢なクリスマスを楽しみたい方にもぴったりです。
アートのように美しいケーキと、ホテル品質の本格フレンチがそろうホテル インターコンチネンタル 東京ベイの2025年クリスマス。特別な夜を自宅で楽しむもよし、手土産やパーティーの主役に選ぶもよし。予約は2025年10月1日よりスタートしますが、人気商品は早期完売が予想されるため、早めのチェックがおすすめですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 問：ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ https://www.interconti-tokyo.com/boutique/nylb-christmas-cake2025.html＞ ※記事内の価格はすべて税込・要予約