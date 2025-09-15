１週間で平均３kg減量可能。取り組みやすくて効果が出やすい“ラクちん”ダイエット
簡単に痩せられると話題になる様々なダイエット法の中でも、取り組みやすくて効果が出やすいと言われているのが「サートフードダイエット」です。１週間で平均３kg減量可能と言われるそのダイエット法のポイントを紹介します。
・「サートフードダイエット」はどんなダイエット法？
「サートフードダイエット」は“サーチュイン遺伝子”を含む食品“サートフード”を摂取することで、体内の“痩せる遺伝子”が活性化されて脂肪燃焼を促進するというもの。このサーチュイン遺伝子とは人の体内に本来備わっていて代謝に大きく関係のある遺伝子になります。
・実践にあたっての注意ポイントは？
ダイエットのやり方そのものはこのサートフードをメインに食べるだけでOKですが、特定の食材に偏ることなく様々なサートフードの食材を幅広く摂ることが推奨されています。そして、「最初の１週間（１〜７日目）」と「次の２週間（８〜21日目）」に分けた２段階の食事ルールの実践もポイントです。
まず「最初の１週間（１〜７日目）」のうち最初の３日間は１日の摂取カロリーを1,000kcal以内にして、サートフードをメインにした食事を１日１回、サートフードを使ったグリーンジュースを１日３回に摂取し、その後の４〜７日目は１日の摂取カロリーを1,500kcal以内にして、サートフードをメインにした食事を１日２回、サートフードを使ったグリーンジュースを１日２回摂取します。
次の段階となる「次の２週間（８〜21日目）」は、サートフードを使ったグリーンジュースを１日に１回、サートフードをメインにした食事を１日３回摂るのがルール。なお、間食してもOKですが、間食もサートフードを摂ることが必須です。
ちなみにこのダイエット法の提唱者で、イギリスの栄養医学の研究者エイダン・ゴギンス氏とグレン・マッテン氏はこのダイエット法を40人に実施してもらったところ「１週間で平均３kgの減量効果が見られた」と報告しています。
摂取できる食材が限られるという点がありますが、「満腹感を感じることができる」、「他のダイエットではNGとされるコーヒーやワイン、チョコレートなどもOK」というのサートフードダイエットの魅力。きちんと食べながらダイエットをしたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。
