名品バレエスニーカーが再入荷！【GU】大人世代が買うべき「2025秋冬の最旬シューズ」まとめ
まだ暑さの残る日が続いていますが、ファッションはそろそろ秋冬モードへシフトしたいところ。そんなときに頼れるのが足元から季節感を取り入れるスタイリングです。中でも注目は【GU】のシューズコレクション。手に取りやすい価格帯に加え、履き心地やデザイン性でも「値段以上」と話題を集めています。そこで今回は、大人世代が買うべき「2025秋冬の最旬シューズ」をピックアップしました。
名品「バレエスニーカー」が待望の再入荷！
2025年6月に発売され即完売した「レースアップバレエスニーカー」が、2025年9月中旬より待望の再入荷。
▲レースアップバレエスニーカー ￥2,990 ※全店販売：2025年9月中旬予定
バレエシューズのフェミニンな雰囲気と、スニーカーならではの履きやすさを兼ね備えた名品。サテン素材でカジュアルにもキレイめにも対応でき、幅広い世代から人気を集めています。カラーは定番ブラック、アクセントになるシルバー、今年らしいブラウンの３色展開。スタッフの“イロチ買い”も続出しており、争奪戦必至の１足です。
トレンド感と快適さを両立する「最旬ブーツ」
秋冬の装いを一気に格上げしてくれるブーツもGUの得意アイテム。今年はボリュームソールやフィット感のあるソックスブーツなど、脚を美しく見せつつ歩きやすいデザインが揃っています。
▲上：リブニットソックスブーツ ￥3,990、下：ボリュームソールレースアップブーツ ￥3,990
軽量EVA素材を使用した「ボリュームソールレースアップブーツ」は見た目に反して驚くほど軽く、長時間歩いても疲れにくいのが特徴。足首を細見せするリブ仕様の「ソックスブーツ」は、スカートにもパンツにも合わせやすく、大人世代のスタイルアップに最適です。さらに、クッション性を高めてアップデートされた「ウルトラストレッチヒールブーツ」も登場。
▲ウルトラストレッチヒールブーツ ￥2,990 ※9月中旬販売予定
快適さと美脚効果を同時に叶えてくれるので、ぜひチェックしておきましょう。
季節感を添える“遊び心あるシューズ”も要チェック
定番のスニーカーやブーツだけでなく、秋冬らしさを演出してくれる遊び心あるシューズも見逃せません。ムートンブーツは丸みのあるフォルムで可愛らしく、休日コーデにぴったり。さらに、ミニ丈ボトムに合わせたいロングブーツもラインナップし、ベーシックカラーからトレンドカラーまで選べる幅広さが魅力です。
GUのシューズはデザイン性だけでなく、履き心地や機能性も計算されているのがポイント。プチプラとは思えないクオリティで、毎日の足元をぐっと洒落感のあるものにしてくれます。
シューズを変えるだけで、普段のコーデも一気に秋冬仕様にアップデート可能。特に再入荷の「バレエスニーカー」は完売必至なので、気になる方は早めのチェックが正解ですよ。＜text：Hiromi Anzai photo：beauty news tokyo編集部＞