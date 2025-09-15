季節の変わり目なに買う？→【ユニクロ】へ！ 1点投入でシャレる♡「秋色シャツ」

秋の装いに取り入れやすく、色合いで季節感を演出できる「シャツ」。1枚でも着られて、羽織りとしても活躍してくれます。今回は【ユニクロ】から、秋ムード高まるシャツをピックアップ。大人の余裕あるおしゃれを楽しめそうなデザインを紹介します。季節の変わり目に重宝しそうだから、早めにチェックして。

今っぽシルエットでおしゃれ度アップ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

落ち着いたブラウンでシーズンムードを高めてくれるフランネルシャツ。公式ECサイトによると「ふっくらとしてあたたかみのあるコットン100%の両面起毛素材」を使用しており、着心地も良さそう。ボクシーシルエットで羽織りとしても使いやすく、1枚で着てもサマ見えが狙えます。短めの着丈で、ボリューミーなボトムスとの組み合わせもおすすめ。

チェック柄でトラッドに仕上げるシャツ

【ユニクロ】「ブロードシャツ / チェック」\3,990（税込）

ワインカラーのチェック柄シャツは、秋の装いにぴったりな1枚。差し色として取り入れることで、コーデを格上げできそうです。ユニセックスアイテムならではのゆったりとしたシルエットで、さらっと着るだけでこなれ感のある着こなしが楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M