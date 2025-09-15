»ÖÂº½ß¡¢30ºÐµÇ°¡È¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡É·èÄê¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯´ÆÆÄ¤¬»£±Æ¡Ú»ÖÂº½ß¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡Öfinal¡×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/15¡ÛÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¡¢30ºÐ¤òµÇ°¤·¤Æ¼«¿È7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ÖÂº½ß¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡Öfinal¡×¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò12·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£9·î15Æü¤è¤êÍ½Ìó¤¬¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿»ÖÂº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢30Âå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ËÁÛ¤¦Èà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡È»ÖÂº½ß¤Î»äÀ¸³è¡É¤òÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Ì¿¿½¸À©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤È±é¼Ô¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯»á¡£²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢½©¡¢Åß¡¢½Õ¡¢¼¡¤Î²Æ¤Ø¡£
Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ð¥ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìÇ¯´Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¿®Íê¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢Èà¤¬Å»¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶õµ¤¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ìºý¤Ë¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö30 WORDS by JUN SHISON¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ÖÂº¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤30¸Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë»ÖÂº¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø»ÖÂº½ß¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡Öfinal¡×¡Ù¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¢½é²ó¸ÂÄêÈÇBOX¡¢FC¸ÂÄêÈÇ¤Î3¼ïÎàÆ±»þÈ¯Çä¡£FC¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëW¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
12·î9Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç»ÖÂº¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥²¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢FC¸ÂÄêÈÇ¤òHMV¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅìµþ1200¿Í¡Ê12·î6Æü¡¿HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡Ë¡¦Âçºå1200¿Í¡Ê12·î7Æü¡¿HMV¡õBOOKS SHINSAIBASHI¡Ë¤ò¾·ÂÔ¡£ÅöÍî¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¤ÎÆÃÅµ¤Ä¤¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1.ÄÌ¾ïÈÇ¡¿¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦160p ¼Ì¿¿½¸¡ÊB5¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ª¼ê»æ
¡¦¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉA ¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä8.6¡ß²£5.4cm
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2.½é²ó¸ÂÄêÈÇBOX¡¿¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦160p ¼Ì¿¿½¸¡ÊB5¡Ë¢¨¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¡£ÃæÌÌ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ª¼ê»æ
¡¦¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É30Ëç ¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä8.6¡ß²£5.4cm
¡¦¾þ¤Ã¤Æ¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3.FC¸ÂÄêÈÇ¡¿¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦160p ¼Ì¿¿½¸¡ÊB5¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Ü¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëW¥«¥Ð¡¼
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ª¼ê»æ
¡¦¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉB ¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä8.6¡ß²£5.4cm
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥° ¢¨»ÖÂº½ßÃåÍÑ¥ê¥ó¥°¤È¤ªÂ·¤¤
¡¦¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È
²Á³Ê¡§18,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ
30ºÐ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë1Ç¯¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¡¢1Ç¯´ÖÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»ö¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤à¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¡ª¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¶¦¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë³ÁËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤½ß¤ò»£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¡ª¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç2¿Í¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Ê¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤òÇÁ¤¤¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¡¢ºäËÜ°ì»ê¤òÀ¸¤¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½ß¡£Æ±À¤ÎËÍ¤Ç¤µ¤¨¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ì´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÌÂ¤¤¤ä´õË¾¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢ËÍ¤ÏÈà¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢¤¿¤ÀËµ¤é¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿¡£
ÁÏºî¤ÈÍ§¾ð¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¶³¦¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¤é¤ì¤¿»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ÖÂº½ß¤¬Êü¤Ä¸÷¤È¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÇ®¤Èµ²±¤¬¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë·ë¾½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È´ÆÆÄ¡×¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»ÖÂº½ß¤È³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊª¸ì¤ÎÃÇÊÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯Í§¾ð¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Îµ±¤¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
