BiBimiが12月14日（日）に自主企画ライブシリーズの第9弾となる＜Bimi Live Galley #09 -moi moi-＞の開催を発表した。

発表が行われたのは本日開催されたワンマンライブにて。＜Bimi Live Galley #09 -moi moi-＞は12月開催ということで“クリスマス”をテーマに推奨ドレスコードについて案内がなされ、ライブパフォーマンスだけでなくクリスマス抽選会を行うなど、2025年のBimiの活動を応援してくれたオーディエンスと共に過ごす特別なイベントになるという。本公演が2025年内最後のBimiワンマンライブとなる。公演チケットは19時より1次先行受付がスタート。

Bimiはそのほか、10月11日（土）＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞、10月12日（日）＜Live Galley #07 -2nd Anniv. side AICHI-＞、10月17日（金）＜Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-＞、10月18日（土）＜CITY GARDEN 2025＞がそれぞれ決定している。10月12日（日）開催のライブでは「Bimi Listeners Selection Setlist」と題して、当日のパフォーマンス楽曲をファン投票で決定する企画を実施中だ。投票期間は9月30日（火）23:59まで。

さらに、新曲の「Unique」は2025年10月1日（水）22:00よりTOKYO MX、22:30よりBS日テレで放送開始となるドラマ『gift』のエンディングテーマにも決定している。

■＜Bimi Live Galley #09 -moi moi- ＞

日程：2025年12月14日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

会場：東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

詳細URL：https://bimi-official.com/live/982/ 【チケット】

スタンディング：￥7,700（税込/整理番号付き） ＜一次先行＞

受付リンク：https://l-tike.com/st1/09-moimoi-/

受付期間：9月15日（月）19:00 〜 9月23日（火）23:59