◆パ・リーグ 楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）

延長１２回に飛び出した小郷の球団通算２０００本塁打となるサヨナラ２号ソロを引き寄せたのは、楽天が誇る１２球団屈指の強力中継ぎ陣の快投だった。７月１日のロッテ戦以来の１軍登板となった先発のスペンサー・ハワード投手が、７安打４失点で４回途中ＫＯ。だがそこから則本昂大が１回１／３を、鈴木翔天、西垣雅矢、西口直人、藤平尚真がそれぞれ１回を、津留崎大成が２回を、１人の走者も出さないパーフェクト救援。８番手の江原雅裕は２人の走者を許すも無失点に抑えた。奮投を見せた選手たちに三木監督は「なんとかつないでくれて素晴らしかった」とたたえた。

この日を終えて１２７試合を消化。チーム最多５９試合登板の西垣をはじめ５０試合超の登板が４投手、４０試合超の登板が３投手と中継ぎ陣の頑張りが目立つ。石井１軍投手コーチも「ブルペンの勝利だな。みんな頑張った。みんな自分の仕事をきっちりこなしてくれるので助かっています」。先発、中継ぎがともに役割を果たし、ＣＳ圏内まで一丸となって腕を振る。