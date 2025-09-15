モデル・女優の冨永愛が11日、自身のインスタグラムを更新し、「高岳」2ショットを披露した。



【写真】ちょいレアな「高岳」2ショット

冨永は現在、NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」で、幕府の実権を握る人物の1人で、大奥の最高権力者である大奥総取締・高岳（たかおか）を演じている。インスタに、やはり幕府の権力者の1人・老中の松平康福を演じる相島一之との衣装姿での2ショットを掲載。「『ドラマ10大奥』相島さん高岳と『べらぼう』高岳の2ショット」と説明した。



相島は2023年にNHKで放送されたドラマ「大奥」に出演。男女が入れ替わった設定の作品で「5代・徳川綱吉×右衛門佐編」で高岳を演じていた。「べらぼう」の現場で“2人の高岳”が顔を合わせた形となった。



冨永はインスタにたびたび「べらぼう」の衣装姿を投稿している。この日は「この間の大崎とのシーン、悔しがる高岳メラメラと怒りの炎をたぎらせておりましたね」と自身の出演場面を振り返った。「ちなみにこの大河ドラマ、ファッションクリエイターの伊藤佐智子氏の衣装にもご注目いただきたいです」とモデルらしくアピール。「今回は名付けて『1人クリスマス』 この色の配色、柄合わせが権力高岳にピッタリです！」と解説した。



