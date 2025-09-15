ゼロハリバートンがApple製品に本格参入。iPhone17ケース＆初のApple Watchバンドが登場

エレガントなアタッシェケースでお馴染みの米国トータルラゲージブランド・ゼロハリバートンから、アタッシェケースを彷彿とさせるデザインのiPhone17／iPhone17 Pro対応ケースと、ブランド初となるApple Watch用バンドが登場しました。

iPhone17（Pro）対応ケースは、手帳タイプの「Hybrid Shockproof Flip Case」（9900円）と、背面カバータイプの「Hybrid Shockproof Case」（7150円）の2種類。

手帳タイプは内側にカードポケットを備え、交通系ICカードなどを収納可能。どちらのケースもiPhone17用とiPhone17 Pro用でカメラ穴の形状が異なる以外は同一デザインとなっています。なお、iPhone17 AirやiPhone17 Pro Maxには非対応です。

▲「ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case」

ケースの外装には、ゼロハリバートンを象徴するアタッシェケースの哲学と美学を継承したダブルリブデザインを採用。

カラーはマットシルバー、ブラック、そして新色のスティールブルーの3色展開です。なかでもスティールブルーは、光の当たり方や角度によって表情が変化する深みのある色合いで、日常のスタイルに鮮やかなアクセントを加えてくれます。

▲「ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Case」

ケースは、外側に硬質なポリカーボネート、内側に柔らかなTPU素材を組み合わせた二重構造。MIL規格の衝撃・落下テストをクリアしており、落下時の衝撃からもしっかりとiPhoneを守ってくれます。

また、ケースにはMagSafe対応の高品質マグネットリングを内蔵しており、装着したままワイヤレス充電が可能。

さらに、サイドボタン部分のTPU素材には独自設計を施すことで、押しやすさも向上しています。細部まで配慮の行き届いた仕上がりです。

ブランド初となるApple Watch用バンド「ZERO HALLIBURTON Leather Watch Band」（1万4850円）は、Series 1〜3の42mm、Series 4〜10の44mm以上、SE（第1・第2世代）の44mm、さらにUltra／Ultra 2の49mmケースに対応。

カラーはアタッシェケースでもおなじみのシルバー、ブラック、そして新色のスティールブルーの3色展開です。

表地の本革は熟練の職人による仕上げで、日本の伝統的な箔足文様をモチーフにしたメタリック調のテクスチャーを施し、レザーとは思えない独特の質感を実現。

裏地には汗や水に強いPUレザーを採用し、柔らかく手首にしっかりフィットするため、長時間の装着でも快適です。

ウォッチフェイスに近い位置には黒ニッケル仕上げのオリジナル金具を配置。下側の長バンドに付いた金具には“ZERO HALLIBURTON”のロゴが刻印され、さりげないアクセントになっています。

上品なデザインでフォーマルなシーンにも映える、ゼロハリバートンのiPhone17（Pro）ケースとApple Watch用バンド。同じカラーでそろえてコーディネートを楽しむのもおすすめです。

現在、全国の直営店および公式オンラインストアにて予約受付中。iPhoneケースは9月下旬から、Apple Watch用バンドは9月末〜10月初旬にかけて順次お届け予定です。

>> ゼロハリバートン

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆原点素材で再構築。ゼロハリバートンのアタッシェケースがスリムになって帰ってきた！

◆絶妙なブルーが印象的なゼロハリ三笘モデル。アルミスーツケースによく似合うカラーです

◆ゼロハリらしいアルミボディのトランクが登場！ゴールドもブラックも存在感がハンパない！