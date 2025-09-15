タレントのマツコ・デラックス（52）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、自身が頻尿だと明かした。

「尿意を抑制すると話題のボンタンアメが、韓国でもブームになっている」というニュースを取り上げたコーナーで、MCの垣花正アナウンサーから「ボンタンアメが尿意を抑える効果があるということはご存知でしたか？」と聞かれたマツコは首を振り、「本当だとしたら、朗報です」と答えた。

さらに「なかなかの頻尿でございますよ。波があるんですけど、本当に凄い時は、してまたすぐにしたくなる」と笑い「えっ？ちょっと待って…私、ミイラになる!?って。多分食べた物とか睡眠時間とか、色んな要素がピタってなると、とんでもない時がある」と語った。

さらに「おとといくらい、凄かった。車運転していて、トイレしたくなったからした訳ですよ。“あ〜。良かった”と思って駐車場に戻って、出ようとしたらまたしたくなった」と明かし、夜も「毎日ですよ。1時間から2時間のタイミングで起きています」と明かした。

MCのフリーアナウンサーの大島由香里が、餅や団子を食べると、尿意を抑える効果があると言われていることに言及すると、マツコは「ボンタンアメってもち米入っているらしいんだよね。成分の中に。だからもち米いいんじゃないかって」と推測していた。