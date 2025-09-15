木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者、モデルとしても活動するＣｏｃｏｍｉが１４日、インスタグラムを更新。有名歌手との仲良しぶりを伝えた。

アイナ・ジ・エンドが「Ｃｏｃｏｍｉのコンサートにいった！…よすぎた 本当に素晴らしい時間で なぜか涙が出てきてびっくりした 美しくて透明な力強さが会場を波打ってた ラーメン食べて帰ったよ！！」とストーリーズにアップした仲良し２ショットを引用し、「アイナが来てくれた 本番後、ラーメン付き合ってくれてありがと」と反応した。

２人は「題名のない音楽会」などでコラボしており、プライベートでも仲良し。今年６月にはＣｏｃｏｍｉが「超楽しかったです」とアイナとのお出かけを２ショットとともに投稿。アイナも「ｃｏｃｏｍｉちゃんと古着屋デート 写真とってくれた」とＣｏｃｏｍｉ撮影の写真などを公開した。その後もＣｏｃｏｍｉが「ぞぴ６歳！！おめでとう会をしました！アイナ作のたこ焼きも食べた。美味しかったです。とても。良い一日でした！！」と自宅でリラックスしたアイナの姿を公開していた。

Ｃｏｃｏｍｉといえば、バレーボール女子日本代表・石川真佑選手との仲良し２ショを公開し、話題になったばかり。