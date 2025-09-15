RIP SLYME¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥ä¥½¥Ë»²Àï¡ÖRIP SLYME is back¡×
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¢RIP SLYME¤¬15Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®äØÀéË¼çºË¤Î¥Õ¥§¥¹¡ÖKOYABU SONIC 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£14Ç¯°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥³¥ä¥½¥Ë¤Ï¡ÖOne¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢RYO¡ÝZ¤¬¡ÖRIP SLYME is back¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡×¤Ê¤É8¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¾®äØ¤â¶ÊÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¨¤¨¤Î¤ó¸«¤¿¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ï¡¢RYO¡ÝZ¤ÈILMARI¤¬¾®äØ¤È¤È¤â¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£RYO¡ÝZ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¡¢ILMARI¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¡£½Ð¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤¦¤È¡¢¾®äØ¤Ï¡ÖÇ¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£±ß½ÏÌ£¤À¤±Áý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¾®äØ¤¬¡Ö¥Ä¥¢¡¼´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢RYO¡ÝZ¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Àâ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¾®äØ¤Ï¡ÖÁ°Àâ¤À¤í¤¦¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿å°û¤à´Ö¤Î5Ê¬¤À¤í¤¦¤¬²¿¤Ç¤â¸À¤¦¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£