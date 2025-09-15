80年代以降、ロックバンド「ザ・ルースターズ（THE ROOSTERS）」ボーカル＆ギタリストとして名をはせた、ミュージシャン大江慎也（66）が15日、スタッフ名義のX（旧ツイッター）に動画をアップし、脳梗塞を患っていることを公表した。

投稿された動画に、大江はジャケット、サングラス姿で登場。「こんにちは、皆さん、大江慎也です。お元気でしょうか」とあいさつし「右手のしびれが続き、整形外科を受診しました。そうしたら、脳神経外科に行った方がいいと言うことで、脳神経外科に行き、MRI検査をしました。そうしたら、脳幹の脳梗塞である診断され、緊急入院しました」と報告した。また「今は自分の希望と病院側のご厚意により退院させていただき、自宅にいます」とした。

10月に福岡、12月に東京で予定しているライブ開催については「医者のOKは出ているので、ライブはしようという予定でいます。右手のしびれがずっとあるので、ギターは思うように弾けませんけども、ライブはやる予定にしています。ご報告でした」と伝えた。

ザ・ルースターズは大江とギター花田裕之、ベース井上富雄、ドラム池畑潤二の4人組バンドとして、80年にシングル「ロージー」デビュー。スピード感のある演奏や楽曲、大江のカリスマ的存在感などで人気を得た。メンバーの入れ代わりや大江の体調不良などもあり、バンドは85年に実質的に活動を休止。各メンバーはソロ活動に移行した。04年には大江を含むオリジナルメンバーで「フジロックフェスティバル」に出演し正式解散となったが、。その後も不定期でメンバーによるライブ出演などを行っている。