アルビレディース アウェーで大宮と対戦 主導権握るもスコアレスドロー
女子サッカー・SОМPО WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは14日、大宮と対戦。何度も決定機を作りますが、決め切れず、スコアレスドローとなりました。
今季初の連勝を目指す新潟は、アウェーの大宮に乗り込みました。
序盤、新潟は守備に回ります。前半8分、セットプレーからの流れで、シュートを受けますが、高橋ががっちりとキャッチ。
ゴールまであと一歩に迫ります。
前半29分には今度は華麗なパスワークで、大宮ゴールに攻め入ります。川澄から、山本へのパスに、狙いすましたシュート！
その1分後には、川村のパスに抜け出した新堀が一人かわして、左足！このシュートは、惜しくも枠の上に。
猛攻も試合は動かせず、0対0で試合を折り返します。
後半も最初のチャンスは、新潟に訪れます。後半1分には左サイドから崩した園田のクロス。頭で合わせた有吉！
拮抗した時間が続き迎えた試合終了間際にも、上尾野辺が、利き足とは逆の右足で、シュートを放つもキーパーに阻まれ、得点ならず。
新潟は終始猛攻を仕掛け続けるも得点ならず。勝ち点1を積み上げ、順位を暫定3位に上げました。
次の試合は20日（土）にホームでセレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦します。