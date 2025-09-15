2025年9月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思い付きで始めたことがトラブルのもとに……。今日は延期がおすすめ。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
短気は損気。腹を立てると運気が低下するので、寛容さを大切に。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
優柔不断な態度で誤解を招きそう。自分のポリシーを貫くと◎。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
周囲の幸福がうらやましく思えるかも。これをバネに奮闘しよう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
家族とのもめ事を解決するのに最適な日。まずは相手の意見を聞いてみて。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
あなたのよさが今日は理解されにくいかも。ふてくされずに前を向くこと。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
問題解決のチャンス日！ あらゆる可能性を模索して。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
会話が恋を運ぶカギ。今日言葉を交わした相手に注目を。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
にぎやかな場所にツキあり。今日は思い切り遊んでみよう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
交際範囲が広がりそう。人脈をつくるのにうってつけな日に。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
賢さが際立つ日。ただし自慢話だけだと敬遠されるので注意！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
将来計画を再検討するのに最適。先輩の意見が参考になるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)