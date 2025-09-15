「なんだ、この最強の美人の集まり」井川遥、豪華俳優の乾杯ショットに「この4人の月9が見たい」の声
俳優の井川遥さんは9月13日、自身のInstagramを更新。豪華俳優との乾杯ショットを公開しました。
【写真】豪華俳優4人の乾杯ショット
コメントでは「なんだ、この最強の美人の集まり」「みんな大好きすぎる」「ハンサムウーマン」「憧れの存在です」「この4人の月9が見たい」「なんて豪華メンバー」「最強な女性たち」「すごいメンバーでひっくり返りました」「目の保養になります」など、歓喜の声が寄せられています。
(文:くま なかこ)
「すごいメンバーでひっくり返りました」井川さんは「1番歳下の京ちゃんが1番お姉さん みんなで乾杯」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優の板谷由夏さん、長谷川京子さん、吉瀬美智子さんとの乾杯ショットを披露しました。4人はプライベートでも仲がいいようで、定期的に集まって食事をするそう。「デザートまで食べたのにゆかちゃんもみっちゃんも覚えてないらしい」と、楽しい女子会の様子を振り返りました。これに対し、板谷さんは「プリンだぜ」とユーモラスにコメントしています。
「4人で集まったのが1年ぶり」9月10日には、長谷川さんも自身のInstagramで女子会の様子を公開。「4人で集まったのが1年ぶりだからお喋りが止まらないと思ったけど。多分毎月会ってもこうなるよねえ、きっと」とつづり、女子会ショットを披露しました。仕事や子育ての相談、加齢の悩みなどを共有し合って盛り上がったそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
