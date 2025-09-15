名古屋競輪「スポーツニッポン杯・サテライト一宮カップ（F1）」は15日、第12RでS級決勝戦が行われ岡本総（38＝愛知）が川口聖二との好連係から直線一気に抜け出して約2年2カ月ぶり、地元では初のS級Vを飾った。2着は守沢太志、3着は福田稔希。

恩田淳平とのスタート合戦から、岡本は中団を選択。「作戦は前から。でも福田君が前受けなら中団でも」。その采配はズバリだった。

後ろ攻めの山口多聞が赤板目がけて上昇。「先行で名前を売りたい」と意気込む福田は当然、突っ張る。激しい踏み合いの中、先頭に出たのは山口。打鐘で番手にはまった福田は、ホームで追い上げてきた宿口陽一に被る前にリスタート。ただ宿口目標に仕掛けた川口の勢いが良く、2コーナーで全てをのみ込む。番手絶好となった岡本は、あとはきっちりと勝ち切るだけだった。

「（川口）聖二がいいタイミングで行ってくれた。地元（豊橋を含めて）では初優勝。もう聖二に足を向けて寝られませんね」

2023年7月14日の京王閣以来、2年2カ月ぶりのS級優勝に笑顔がこぼれる。そして「この優勝を無駄にしないように」と、今後の京王閣G3記念（10月2〜5日）、前橋G1寛仁親王牌（10月23〜26日）に向けて、さらなる精進を誓った。

◇岡本 総（おかもと・そう）1987年（昭62）7月27日生まれ。愛知県出身の38歳。2014年7月4日、豊橋でデビューした105期生。通算893走224勝15V。S級優勝は今回が3度目。ホームバンクは豊橋。師匠は小林信晴（83期）。1メートル69、75キロ。血液型A。