¡ÈÀ°·ÁÂç¹ñ¡É´Ú¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¶²¤ë¤Ù¤»ö·ï¡Ä¼ê½Ñ¼¼¤Î¥«¥á¥éÀßÃÖ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥ÒË¡¡×¤È¤Ï
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢Ï©¾å¤Ç°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤ëÃËÀ¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥ÒË¡¡×¤¤Ã¤«¤±¤Î»àË´»ö·ï¤È¤Ï
9·î15ÆüÌë¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÈÈºáÊ¬ÀÏ¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥É¥¥¥ó¥¢¥¤¡Ù¡ÊMBC every1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ã¯¤â¤¬Áø¶ø¤·ÆÀ¤ë¿È¶á¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹Ô¤¸ò¤¦ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¼«Ëý¤²¤ËÃÕÀÛ¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¤ËÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤Î»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤ÏÍýÍ³¤â¤Ê¤¯Ê£¿ô¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢·ý¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢³ä¤ì¤¿¾ÆÃñÉÓ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¤Î´ñ¹Ô¤Ëî²¿Ê¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö³¬µé¤ÈÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡ª¡×¤ÈË½¸À¤òÍá¤Ó¤»¡¢·Ù»¡´±¤ÎµÞ½ê¤ò½³¤ë¤Ê¤ÉË½¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤Å¤¯¤Ç°ìµ¤¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È»õ¤¬¤æ¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥¤¥ë¥è¥ó¤ÎÈÈºá¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÍÑ¥«¥ß¥½¥ê¤ò168¸Ä¤âÅð¤ó¤À½÷ÀÀàÅðÈÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤¼¥«¥ß¥½¥ê¤À¤±¤òÅð¤ßÂ³¤±¤¿¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼Ìë¤ÎÏ©ÃÏ¤òÊâ¤¯½÷À¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤êË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¡È°§»¢¼¹ÃåÃË¡É¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤ò¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃË¡£¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢°§»¢¤ÈË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤Î¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¤¥ë¥è¥ó¤¬Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¤¥·¥å¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¼¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤òµÁÌ³²½¤µ¤»¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥ÒË¡¡×À®Î©¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥Ò¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
2016Ç¯9·î¡¢´é¤ÎÎØ³Ô¶ºÀµ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÈþÍÆ³°²Ê¤òË¬¤ì¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥Ò¤µ¤ó¡£¸á¸å1»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ï7»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÂçÎÌ½Ð·ì¤Ë¤è¤Ã¤Æºª¿ç¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
»ö·ï¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Ìó7»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¼¼¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼¹Åá°å¤Ï¼ê½ÑÃæ¤ËÆÍÁ³¼ê½Ñ¼¼¤òÎ¥¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡È¥´¡¼¥¹¥È¥É¥¯¥¿¡¼¡É¤¬°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ç¸î½õ¼ê¤Ï´µ¼Ô¤ò¼ê½ÑÂæ¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÊ¿Á³¤È²½¾Ñ¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êì¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò500²ó°Ê¾å¤â·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤·¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤ËËÛÁö¡£²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ê¤«¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¼¹Åá°å¤Ï¡ÖÌµ»ö¸ÎÉÂ±¡¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀëÅÁ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤ò¤µ¤é¤ËÀäË¾¤ÈÊ°¤ê¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã´Åö¸¡»ö¤ÈÉÂ±¡Â¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÂ±¡¤È¤ÎÁÊ¾Ù¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°åÎÅË¡²þÀµ¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥Æ¥Ò¤µ¤ó»àË´»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤Ï¡¢15ÆüÌë¤ÎËÜÊüÁ÷¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£