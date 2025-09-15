勝手にオートロックを突破！事前連絡なしで、玄関の前に立つママ友に、絶句した【ママリ】

オートロックを無視して訪ねてくる非常識なママ友

ご相談があります🥹子供のお友達のお母さんと保護者会の時にLINEを交換しました。会えば話す仲になりましたがあくまでも保護者としての付き合いで深い話はした事はありません。

先日いきなりインターホンが鳴り、うちはオートロックのマンションですがオートロックではなくすぐ玄関の音で出てみるとそのお友達とお母さんが立っていました。お土産を持ってきたとの事でしたが子供が家を教えていたのはまあいいとしても…普通勝手にオートロック入ってきますか？私から家を教えてもいないのに…と色々とモヤモヤしています

オートロックは他の住人が丁度いて一緒に入ってきたのだろうと思います…

え、非常識ですよね… 出典：

qa.mamari.jp

日常のちょっとした出来事でも、ママ友との価値観の違いを感じることがありますよね。アプリ「ママリ」にも、ママ友の思いもよらぬ行動に驚いたとの投稿が寄せられています。保護者会で子どもの友人のママとLINEを交換したという投稿者さん。会えば話す程度の仲ですが、ある日投稿者さんの住むマンションをいきなり訪ねてきたそうです。オートロックを無視して玄関まで入ってくるなど、ママ友の行動に違和感を覚えたといいます。

投稿者さんが自宅にいると、玄関のインターフォンが鳴りました。オートロックを開けた覚えがないのになぜ？と不思議に思いながら出ると、そこにはママ友が…。子どもから家の場所を聞いて、わざわざお土産を持ってきてくれたようです。



ママ友はLINE交換していますが、会ったときに軽く話す程度の仲だそう。それほど親しくないにもかかわらず、オートロックを無視して訪問してくるママ友に投稿者さんはモヤモヤした気持ちを感じています。

非常識なママ友にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「私も同じように感じると思う」「普通は事前に連絡する」と投稿者さんに同情する声がありました。

私もその立場なら同じように感じると思います...

ちょっと引いて距離を置いちゃうかもです😵‍💫💦 出典：

qa.mamari.jp

ママリ



普通はラインでちゃんと確認取ってから行きますよね💦

玄関先で渡すだけ...といっても、事前に確認すべきです。



実母でさえ突撃訪問はしません。

あと勝手に入ってくること自体、あり得ないです。



おかしい人だと思うので、あんまり関わりたくないですね。 出典：

qa.mamari.jp

突然の訪問は相手が不在のこともあるため、事前に連絡をして確認をとる方が安心です。連絡先を知っていても予告なく訪問されると、戸惑いを感じる場合もあるでしょう。



また、マンションではオートロックを通らず玄関まで来られると、防犯面で不安になることがあります。セキュリティの仕組みを踏まえ、インターホンを利用するなど基本的な配慮が望ましいといえます。



どのような関係であっても、「少し合わない」と感じる場面はあるものです。そうしたときは、無理に関わるのではなく、自分が心地よく過ごせる距離感を意識することが安心につながります。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）