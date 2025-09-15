貴重な後輪駆動でマニュアルのスポーツカー

後輪駆動でマニュアルのスポーツカーは、現在では貴重な存在。しかし近年の最高傑作と呼べる中古車が、お手頃な価格で売られている。今後の高騰は想像に難くない。

【画像】200馬力あれば夢中になれる トヨタ86とBRZ 現行のGR86とスープラ AE86レビンも 全116枚

それは、軽いFRシャシーに正確なステアリング、キレの良い自然吸気エンジンというパッケージングのトヨタ86。本物のドライバーズカーであり、以前のAUTOCARの試乗レポートでは満点の評価を得ている。



トヨタGT86（86／2012〜2021年／英国仕様）

2.0L水平対向4気筒エンジンは、7000rpmで200psを発揮し、20.8kg-mの最大トルクは6400rpmで到達。確かに2012年当時、同じくらいの予算を準備すれば、もっと速いホットハッチが欧州では手に入った。しかし、スピードがすべてではない。

7400rpmのレッドラインへ引っ張れば、1.3tもないクーペは活発に走り出す。他方、モアパワーを求めて、英国の中古車市場にはターボチャージャーやスーパーチャージャーが組まれた例もあるが、信頼できる内容かは確かめたい。

シリンダーの寸法がモデル名の由来

スケールメリットが強みのトヨタだが、86の91％は専用部品。世界最大規模の自動車メーカーが、小さなクーペをどれだけ意欲的に開発したのか、理解できる数字だろう。

モデル名は、エンジン内部、シリンダーの内径（ボア）と工程長（ストローク）が、それぞれ86mmなことから来ている。かつてのトヨタ・セリカやMR2も、同じシリンダー形状が与えられていた。ちなみに、テールパイプの直径も86mmだ。



トヨタGT86（86／2012〜2021年／英国仕様）

このエンジン開発を主導したのは、スバル。小型・軽量で、低重心を狙えることを理由に、水平対向ユニットが選ばれた。トランスミッションは、手首で変速できるほどショートストロークの6速マニュアルか、6速オートマティックが用意された。

前後の重量配分は、53：47。技術者は操縦性のバランスを吟味し、あえて僅かにフロント寄りに設定したそうだ。サスペンションは、前がマクファーソンストラットで、後ろがダブルウィッシュボーン。直感的なコーナリングを叶えている。

低く理想的なドラポジ 間隔が広すぎるペダル

インテリアは、プラスティック製パネルが硬く、やや高級感に欠ける。デザインも洗練度はほどほど。それでも製造品質は高く、シートポジションは低く理想的。正面に大きなタコメーターが配され、ドライバーが中心であることを物語る。

ステアリングホイールは、トヨタ史上最小径。センターコンソールには、旋回時に腕を支えるべく、ニーパッドが載る。ダッシュボードの上端にはセンターマークがあしらわれ、フロントガラス越しに確かめられる。



トヨタGT86（86／2012〜2021年／英国仕様）

ただし、3枚のペダルの間隔は広すぎる。シフトダウン時のヒール＆トウは難しい。

操作性の良いダッシュボード中央には、タッチモニターが備わる。タッチ2と呼ばれたインフォテインメント・システムは、ブルートゥースに対応。USBポートも付いている。

充実装備が標準 体験の濃さで推したい6速MT

英国で提供されたグレードは、ベースとプロの2段階。17インチのアルミホイールとLEDヘッドライト、フォグランプ、クルーズコントロール、2ゾーンのオートエアコン、キーレスエントリーなど充実装備を標準で得ていた。

プロへアップグレードすると、ボディキットにスウェード張りのダッシュボードを獲得。内装もレザーとアルカンターラで仕立てられ、シートにはヒーターが内蔵された。またグレードを問わず、英国仕様では加速に有利なトルセン式LSDが組まれている。



トヨタGT86（86／2012〜2021年／英国仕様）

最近の英国では、7500ポンド（約149万円）前後で、悪くない前期型の86を探せる。1万ポンド（約198万円）以上へ予算を増やせば、走行距離が短くなり、望ましい車両を見つけられるはず。運転体験の濃さを考え、筆者は6速MTを推したい。

2017年に小変更を受け、ボディとインテリアがリフレッシュ。吸排気系とステアリング、ダンパーは改良された。その後期型は、2万ポンド（約396万円）前後へ上昇する。

走りの印象は、トヨタ86を中古で（2）にて。