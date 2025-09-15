KNB北日本放送

きょうは敬老の日です。富山県内でも、趣味やスポーツなど精力的に活動するシニア世代が増えています。そんなみなさんに、元気に生きる秘けつを聞きました。

長谷川大記者
「富山市のボウリング場です。場内はボウリングを楽しむ人でほぼ満員。多くの人でにぎわっています」

敬老の日のきょう、富山市の立山グランドボウルにはボウリングを楽しむ多くのシニアの姿がありました。

プレーしているのは健康ボウリングクラブのメンバーたち。きょうは50代から最高で86歳のメンバーが汗を流しました。

精力的に活動するみなさんの元気の秘けつとは。

73歳男性
「いろいろスポーツとかね。体動かすことやと思います。ボウリングは週3回ぐらい来とるし、楽しみで。（ベストスコアは）260ぐらいですかね」

79歳女性
「79です」
記者
「元気の秘けつってなんですか」
79歳女性
「楽しいことやること。大体5年目ぐらいなんよボウリング。いいなーこれ夢中になれるなと思ったら続ける」

74歳男性
「趣味のスポーツ、野球3チームいま入ってるんですよ。体を動かすことだね。最近は動かさずにこっちの方ばっかり動かしとっから」

メンバーの中には夫婦でボウリングを楽しむ姿も。狩矢㫾修さん、淑子さん夫妻です。

8年前のクラブ発足時に本格的にボウリングを始め、以来、夫婦でプレーを続けています。

狩矢淑子さん
「性格とか趣味は全然違うんですけども、これが唯一同じ趣味になりました」

記者
「元気の秘けつってなんですか」
狩矢㫾修さん
「ボウリングもこのひとつですし、あとはあんまりクヨクヨしないことですかね」
狩矢淑子さん
「私は食事担当なんですけれども、しっかりと食べてもらって元気をつけてもらってます」
記者
「奥さんの好きな料理は？」
狩矢㫾修さん
「うーん、なんでも好きですね」