元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTubeチャンネル「前向きチャンネル」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）のアフマダリエフ（ウズベキスタン）戦を「いい試合だったとは思わない」と振り返った。

そして、「井上選手がとんでもなく強いってはっきり分かっただけ」と続けた。

細川氏は「井上選手は慎重だった。でも慎重な井上選手は最強。だって付け入る隙がない」と苦笑いした。

現地で観戦した細川氏。王者の戦い方について、「井上選手は“アウトボクシング”って言ってたけど、あれは完ぺきな“ヒット＆アウェイ”。打って打たれない一番いいスタイル」と解説した。

井上のように直線の突進力があってパンチのある選手にはヒット＆アウェイが一番合う戦術だという。

その完ぺきな戦い方でアフマダリエフの心を折ってしまった。

細川氏は「アフマダリエフはやろうと思えばやることはあったが、やれば倒されていた」と指摘。挑戦者が倒されることを拒否した結果、井上の一方的な「フルマーク勝利」になったと説明した。